Юные спортсмены из Лобни выступили на международных играх по айкидо

Воспитанников школы каратэ и кобудо «Тацудзин» из городского округа Лобня пригласили выступить с показательной программой на Международных Играх по айкидо. Мероприятие, которое впервые провели в России, собрало спортсменов из 21 страны.

Академия спорта «Динамо» в Москве объединила участников из России, Японии, Филиппин, Абхазии, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китайской Народной Республики, Сербии и других. Ребята из Лобни показали приемы карате и кобудо — традиционного окинавского искусства владения холодным оружием. Организаторы и зрители мероприятия высоко оценили выступление юных спортсменов.

Напомним, в городском округе Лобня развитию спорта уделяют большое внимание. Карате остается одним из самых любимых направлений у жителей муниципалитета. Отметим, что тренер по карате и кобудо из Лобни Вениамин Гармаев в этом году стал президентом Федерации кобудо Московской области.