Юные спортсмены из Чехова победили на областном турнире по баскетболу

В Чехове на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Тонус» прошло первенство Московской области по баскетболу «Финал четырех». Первое место заняла чеховская команда спортивной школы «Витязь».

«Финал четырех» — это завершающая стадия турнира, где играют четыре сильнейшие команды. В рамках этого этапа проходят полуфинальные игры, матч за бронзовые награды и финальная встреча, по результатам которой определяют обладателя кубка. За звание лучших боролись юные спортсмены 2011 года рождения.

По итогам первенства Высшей Лиги команда спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева заняла почетное первое место, одержав победу в финальной части турнира. Второе место досталось ребятам из Серпухова, а бронзовые медали завоевали баскетболисты из Подольска.

Лучший результат показали два воспитанника из Чехова: Никита Пащенко и Илья Васильев. Под руководством тренера Андрея Захарова юноши упорно готовились и трудились на протяжении всего сезона.