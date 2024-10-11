Спортсмены из Большой Шатуры выступили на соревнованиях по биатлону в Истре

Соревнования в рамках федерального проекта «Биатлон в школу. Биатлон в ГТО» состоялись в Истре. В них впервые приняли участие школьники из Большой Шатуры.

Свои первые завоеванные награды юные спортсмены получили из рук звезд мирового биатлона. Посмотреть на соревнования и пообщаться с их участниками приехали двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова и 11-кратный победитель чемпионатов мира, четырехкратный олимпийский Александр Тихонов.

Легендарные биатлонисты рассказали школьникам о своей жизни и спортивной карьере, а также пожелали успехов и побед.

Городской округ Шатура впервые принимает участие в проекте. Муниципалитету подарили различное оборудование для занятий биатлоном: винтовки, установки для стрельбы и коврики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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