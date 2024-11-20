Юные самбисты из Дмитрова побывали на занятии у мастера спорта Мацкова

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

На базе стадиона «Локомотив» организовали тренировку под руководством мастера спорта международного класса, руководителя Дмитровского отделения Федерации самбо Московской области Владислава Мацкова. Мероприятие посвятили Всероссийскому дню самбо.

Мастер-класс посетили юные спортсмены из Дмитрова и ближайших населенных пунктов. Дети отработали приемы самозащиты без оружия, приобрели новые знания и опыт.

«Мы постарались создать атмосферу, в которой каждый участник мог почувствовать себя частью большой спортивной семьи. Я уверен, что такие мероприятия способствуют не только физическому развитию, но и воспитанию силы духа и уверенности в себе», — сказал руководитель Дмитровского отделения Федерации самбо Московской области Владислав Мацков.

По словам временно исполняющего полномочия главы Дмитровского городского округа Ивана Курданина, в муниципалитете продолжат организовывать спортивные мероприятия, направленные на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.

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