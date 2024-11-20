Юные самбисты из Дмитрова побывали на занятии у мастера спорта Мацкова

Мастер-класс посетили юные спортсмены из Дмитрова и ближайших населенных пунктов. Дети отработали приемы самозащиты без оружия, приобрели новые знания и опыт.

«Мы постарались создать атмосферу, в которой каждый участник мог почувствовать себя частью большой спортивной семьи. Я уверен, что такие мероприятия способствуют не только физическому развитию, но и воспитанию силы духа и уверенности в себе», — сказал руководитель Дмитровского отделения Федерации самбо Московской области Владислав Мацков.

По словам временно исполняющего полномочия главы Дмитровского городского округа Ивана Курданина, в муниципалитете продолжат организовывать спортивные мероприятия, направленные на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.

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