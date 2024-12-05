Юные программисты из Дмитрова победили в робототехническом многоборье

Участники дмитровского центра молодежного инновационного творчества «Генезис» вернулись из Нижнего Новгорода с победой в престижном конкурсе «Робототехническое многоборье 2024» в категории морской надводной робототехники. В финале соревнований ребятам предстояло справиться с двумя заданиями.

Первое задание включало в себя распознавание и подсчет объектов в бассейне с помощью камеры, установленной на робототехническом комплексе. Второе задание предполагало создание алгоритма, который позволял бы поворачиваться к объекту определенного цвета. Оба задания были успешно выполнены с использованием языка программирования Python.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки на всероссийском уровне. Дмитровский округ продолжит поддерживать развитие образовательных программ в области науки и технологий.

Команда из Дмитрова показала выдающиеся результаты, набрав в первом задании 16 баллов из возможных 15, что стало настоящим триумфом.

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