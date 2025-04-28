Юные пожарные из Солнечногорска заняли второе место на областных соревнованиях

Команда «Город Солнца» лицея № 1 имени Александра Блока завоевала «серебро» в общем зачете на зональном этапе соревнований среди дружин юных пожарных и спасателей. Ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплоченность и волю к победе.
Кроме общего зачета, команда также заняла призовые места в нескольких конкурсах: два первых места в «Завязывании пожарных узлов» и «Пожарной эстафете», второе — в «Представлении команд и агитбригада» и третье место в «Смотре строя и песни».
«Поздравляем ребят и их руководителей с отличным результатом! Мы гордимся достижениями наших юных пожарных и спасателей. Такие соревнования не только развивают важные навыки и умения, но и воспитывают чувство ответственности, товарищества и готовность прийти на помощь», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Команда из Солнечногорска соревновалась с участниками из Дубны, Клина, Дмитрова, Талдома, Сергиева-Посада и Долгопрудного.
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