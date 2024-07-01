Юные пожарные из Мытищ стали лучшими в Подмосковье

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Межрегиональный этап конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России» прошел в Центральном федеральном округе. Лучшими стали ребята из Мытищ.

Награждение победителей смотра-конкурса прошло в Тверском региональном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества. Участие в нем приняли 15 победителей региональных этапов. Их творческие работы оценивало жюри под председательством полномочного представителя председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества по Центральному федеральному округу Владимира Ермилова.

Лучшей стала команда «Горячая десятка» из школы № 12 городского округа Мытищи. Теперь ребята выступят на финале конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России», который пройдет осенью.

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