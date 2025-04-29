Юные пожарные из Истры стали призерами областного конкурса

Учащиеся показали не только теоретические знания, но и практические навыки, которые важны при тушениях пожаров, а также для их предотвращения. Этому они научились на занятиях клуба в школе.

Во время конкурса юные пожарные Новопетровской школы демонстрировали, как они умеют работать в команде, быстро принимать решения в нестандартных ситуациях и применять все полученные знания на практике. Одевались на скорость, проходили полосу препятствий, тушили фиктивный пожар и «за круглым столом» обсуждали разные варианты спасения людей из из огня, его локализацию и прочие темы.