Юные пожарные из Истры стали призерами областного конкурса
Дружина юных пожарных «Огонь» Новопетровской школы на зональном этапе смотра-конкурса команд ДЮП в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность» продемонстрировала высокий уровень подготовки. Это позволило ребятам занять почетное третье место.
Учащиеся показали не только теоретические знания, но и практические навыки, которые важны при тушениях пожаров, а также для их предотвращения. Этому они научились на занятиях клуба в школе.
Во время конкурса юные пожарные Новопетровской школы демонстрировали, как они умеют работать в команде, быстро принимать решения в нестандартных ситуациях и применять все полученные знания на практике. Одевались на скорость, проходили полосу препятствий, тушили фиктивный пожар и «за круглым столом» обсуждали разные варианты спасения людей из из огня, его локализацию и прочие темы.