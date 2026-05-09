Юные певицы из Лобни стали лауреатами международного конкурса

Юные вокалистки из Лобненской школы искусств приняли участие в Международном фестивале-конкурсе «Содружество» в Москве и продемонстрировали впечатляющие результаты. Семилетние Есения Анисимова и Аделина Усманова, которые занимаются вокалом всего год, получили звание лауреатов III степени. Их старшая коллега, 12-летняя Милана Ковалерова, которая увлекается современными танцами и вокалом, покорила жюри в своей возрастной категории.

По словам преподавателя Светланы Бойцовой, ее подопечные только начинают свой путь, но уже показывают отличные результаты. Есения исполнила песни «Кот и котлета» на стихи Бориса Заходера и «Настоящего друга» Бориса Савельева на стихи Михаила Пляцковского. Аделина выбрала «Трех танкистов» (музыка братьев Покрасс, стихи Бориса Ласкина) и песню «Собачкины огорчения» (стихи Бориса Заходера).

Милана, которая занимается современными танцами, а раньше увлекалась народными, на фестивале выступала с вокальными номерами. Она исполнила «Рассвет-чародей» (музыка Владимира Шаинского) и проникновенную песню «Я хочу, чтобы не было больше войны». Милана призналась, что интерес к музыке возник у нее еще в детстве. Для юных лобненских вокалисток конкурс стал важным опытом и первой серьезной наградой.