Юные певицы из Домодедова стали лауреатами международного конкурса

Пятый международный фестиваль искусств «Рождественские огни» завершился в Вологде. Солистки из Домодедова показали на нем высокий результат, став призерами конкурса.

Фестиваль проходит в Вологде с 2014 года, а четыре года назад получил статус международного. Он посвящен празднику Рождества Христова, что находит отражение в программах участников. В заочном туре приняли участие более 2000 человек, а в финал пробились 310 солистов и 97 коллективов из 29 регионов России.

Конкурсанты состязались в номинациях: «Инструментальное исполнительство» «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Театральное творчество» и «Изобразительное искусство». Победители и гости фестиваля показали свои номера на заключительном гала-концерте, после чего состоялась церемония награждения.

Городской округ Домодедово на фестивале представляли солистки фольк-шоу группы «Кумушки-подружки», которой руководит Снежана Белохвостова. В номинации «Эстрадный вокал» Татьяна Бабкина завоевала диплом лауреата первой степени, а Юлия Пестова стала лауреатом второй степени в номинации «Народный вокал».

«Ваши усилия, страсть к искусству и профессионализм заслуживают самых высоких похвал. Пусть этот успех станет началом нового этапа вашего творческого пути», — поздравила вокалисток с успехом администрация муниципалитета.