Юные пациенты Воскресенской больницы получили новогодние подарки

Депутаты окружного совета и сторонники «Единой России» побывали с благотворительной миссией в стационаре Воскресенской больницы. Они передали ребятам, которые находятся на лечении, подарки и так называемую «Коробку храбрости».

В рамках благотворительной акции «Коробка храбрости» и проекта «Добрая комната» партийцы и другие неравнодушные жители Воскресенска собрали для детей игрушки, книги, наборы для творчества, альбомы и карандаши, пазлы и другие подарки. Все эти вещи предназначены для того, что маленькие пациенты смогли скрасить ожидание медицинских процедур или вознаградить себя за смелость и терпение.

Глава объединения «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Сергей Слепов отметил, что ребята были очень рады подаркам и получили заряд новогоднего настроения. «Сюрприз для юных пациентов удался. В „Доброй комнате“ они могут играть и общаться, отвлекаясь от процедур и обстановки больницы», — сказал депутат.

Гости поздравили детей с наступающим Новым годом и пожелали здоровья, радостных дней и исполнения заветных желаний.