Юные пациенты травмпункта в Химках получили подарки

Акция «Коробка храбрости» продолжается в городском округе Химки. Творческие наборы, настольные игры и другие подарки на этот раз получили юные пациенты травматологического отделения.

Традиционно в благотворительной акции «Коробка храбрости» активное участие принимают муниципальные депутаты. Председатель Совета медицинских сестер городского округа Химки Надежда Смирнова передала маленьким пациентам ценные подарки.

«Акция „Коробка храбрости“ — это не только способ отвлечь детей от неприятных процедур, но и возможность подарить им радость. Каждый ребенок заслуживает немного волшебства, особенно в Новый год. Улыбки детей — это лучший подарок для нас, взрослых», — отметила она.

Ранее к акции присоединились и другие народные избранники. Артур Каримов, Евгений Иноземцев и Юлия Мамай передали для юных пациентов «Доброй комнаты» в Химкинской клинической больнице игрушки и книги.