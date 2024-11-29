Благотворительная акция по сбору подарков для детей прошла в Химках

Благотворительную акцию «Коробка храбрости» провели в городском округе Химки. Депутаты и волонтеры собрали для детей, находящихся на длительном лечении, творческие наборы.

В городском округе Химки депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и муниципальный депутат Юлия Ишкова присоединились к акции «Коробка храбрости». Народные избранники вместе с активистами партии передали игрушки, наборы для творчества и книжки для юных пациентов Химкинской клинической больницы.

Наборы содержат книги, раскраски, альбомы, пазлы, карандаши и другие предметы для творчества. «Коробка храбрости» поможет детям скрасить время в стенах больницы и доверится врачам.

«Передали детские наборы и игрушки. Уверен, они позволят разнообразить досуг юных пациентов», — поделился депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Подарки отправили в «Добрую социальную палату» Химкинской клинической больницы. Ее открыли здесь два года назад в рамках проекта «Добрая комната». Лечение в ней проходят тяжелобольные дети.

«Стены этой палаты расписаны сюжетами из мультфильмов. Такая обстановка позволяет деткам, столкнувшимся с трудностями со здоровьем, чувствовать себя в больнице уютнее, почти как дома», — подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Принять участие в благотворительной акции может каждый желающий. Адрес пункта сбора предметов, необходимых для досуга больных детей: проспект Мельникова, дом 12, офис 1. Прием осуществляется по будням с 9.00 до 18.00.

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