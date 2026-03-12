Юные музыканты Московской области поборются за победу в конкурсе

В Лесногородской Детской школе искусств Одинцовского городского округа 12 марта пройдет Московский областной детский и юношеский конкурс сольного и ансамблевого музицирования на духовых инструментах. В мероприятии примут участие 75 талантливых ребят из 29 образовательных учреждений 18 муниципалитетов Московской области.

Среди конкурсантов — Мария Красовицкая, которая уже третий год занимается на кларнете в Лесногородской ДШИ. Также она играет на виолончели и фортепьяно. «Этот конкурс — очень хорошая практика», — поделилась мнением Мария.

Александра Мелентьева, еще одна участница из Лесногородской ДШИ, занимается музыкой с дошкольного возраста. Она исполнит на флейте произведения И. Андерсена и Я. Ваньхаля.

Иван Урсуляк, воспитанник Одинцовской Детской музыкальной школы, пятый год играет на трубе. В конкурсе он представит «Элегию» Ж. Массне и «Маленький марш» В. Шелокова.

Все юные дарования рассчитывают на победу в этом специализированном конкурсе, который проводится раз в два года для учащихся духовых отделений детских школ искусств и музыкальных школ Московской области.

Председатель жюри конкурса — Олег Худяков, заслуженный артист РФ, профессор МГК им. П. И. Чайковского.