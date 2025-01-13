Юные музыканты из Солнечногорска стали лауреатами международного фестиваля

Музыкальные коллективы «Вдохновение» и «Мелоди Кидс» Дома детского творчества «Буревестник» из Солнечногорска стали лауреатами различных степеней на Международном фестивале-конкурсе «Московское время». Мероприятие прошло в Москве в концертном зале «Космос».

Средняя и младшая группы музыкального коллектива «Вдохновение», входящие в состав ансамбля «Радуга», получили звание лауреатов I степени в номинации «Эстрадные ансамбли». Обладателем гран-при в номинации «Соло» стала Милана Маслова. Звание лауреатов I степени получили Милана Синюшина, Светлана и Татьяна Казаковы, Дарена Стрельцова. Лауреатами II степени признали Марию Волошенко, Викторию Кирьянову и Валерию Журба.

Участники ансамбля «Мелоди Кидс» также продемонстрировали выдающиеся результаты. Елизавета Ефанова, Анна Бархатова, Александра Краузе получили звание лауреатов I степени, а Владислава Васильева — II степени.

«Поздравляю ребят, педагогов и родителей с успешным стартом нового года! Желаю творческого развития и больше побед впереди», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В дополнение к этому ансамбль «Мелоди Кидс» наградили ценным призом: тремя бесплатными путевками на следующий конкурс, который пройдет в городе Сочи.