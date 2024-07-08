Юные музыканты из Истры приняли участие в шествии баянистов на ВДНХ

В выходные на международной выставке «Россия» на ВДНХ, в рамках конкурса «Виват, баян!» прошло шествие баянистов, аккордеонистов и гармонистов под руководством заслуженного артиста России Сергея Войтенко «Триумф русского баяна». На мероприятии собралось большое количество музыкантов. В том числе в нем принял участие и девятилетний Мирон Прокопенко из Истры. Юному таланту всего девять лет, но он уже выступал на сцене Российской академии музыки имени Гнесиных. Стал лауреатом 1-й степени на открытом Чемпионате России по аккордеону и баяну в Тюмени, где завоевал титул «Чемпион России».

Он, как и другие воспитанники детской школы искусств имени Владимира Александровича Ширшова приехал на ВДНХ, чтобы показать свои музыкальные способности. Преподавателем Мирона является его отец — Игорь Павлович Прокопенко, также музыкант, который прививает юным жителям городского округа Истра любовь к баяну.

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