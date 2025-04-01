Юные музыканты из Фрязина победили на областном конкурсе пианистов

В Химках провели Московский областной открытый конкурс пианистов «Его величество Рояль». Воспитанницы Детской музыкальной школы города Фрязино Анастасия Маклакова и Кристина Легавко стали лауреатами второй степени.

Юные музыканты выступили под руководством педагога Елены Лапшиной. По ее словам, победа стала закономерным итогом упорных занятий учениц.

«Девочки проявили не только музыкальные способности, но и редкую для их возраста работоспособность», — подчеркнула Елена Лапшина.

Дуэт Анастасии Маклаковой и Кристины Легавко продемонстрировал жюри глубокое понимание музыкального произведения и высокую техническую подготовку.

Отметим, что конкурс «Его величество Рояль» каждый год собирает самых талантливых музыкантов со всего Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.