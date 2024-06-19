Юные мультипликаторы из Ногинска победили на международном фестивале

Школьники из Ногинска отличились на международном фестивале авторской детской мультипликации «Я творю мир». Ребята заняли 1-е и 3-е место в двух номинациях.

Ученики центра образования № 8 победили в номинации «Мультфильмы без границ». Для мультфильма «Барыня — сударыня» ребята сами слепили из глины фигурки и раскрасили их по мотивам дымковской игрушки. Затем вместе с наставниками они сняли мультик, который и покорил сердца жюри.

Воспитанники центра образования № 33 заняли 3-е место в номинации «Ожившая сказка» с мультфильмом «Дружные краски».

Для участия в фестивале было представлено 770 мультфильмов из 52 регионов России, Белоруссии, Казахстана и Эстонии. Лучшие работы определили в 13 номинациях.

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