Юные моряки из Дмитровского округа посетили места боевой славы русского флота

Участники «Клуба юных моряков имени Максима Сафонова», который работает при комплексном молодежном центре «Сфера», совершили поездку в Санкт-Петербург и Кронштадту. Ребята прикоснулись к славным традициям Военно-морского флота России, ощутили связь поколений и глубже узнали историю своей страны.

Школьники побывали в залах Центрального военно-морского музея, где узнали, как создавался и креп русский флот. В Музее подводных сил имени Маринеско ребятам рассказали о подвигах моряков-подводников, а у стен Петропавловской крепости — об утверждении Российской империи. Юные моряки также посетили Эрмитаж, Кунсткамеру, Исаакиевский собор и храм Спаса на Крови.

Большое впечатление произвел на экскурсантов из Дмитровского округа город-крепость Кронштадт, где они осмотрели Никольский Морской собор на Якорной площади и поднялись на борт атомной подлодки «Ленинский комсомол» и эсминца «Беспокойный».

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что такие путешествия воспитывают уважение к прошлому, любовь к Отчизне и жажду новых открытий. «Пока существуют такие клубы, такие наставники и такие маршруты — у нас есть уверенность в будущем, — сказал руководитель муниципалитета.