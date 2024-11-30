Юные лыжники из Дмитрова победили на межрегиональных соревнованиях
Воспитанники спортивной школы «Дмитров М.Б.М.» успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по лыжным гонкам. Пять ребят завоевали золотые медали.
Межрегиональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек прошли в Пермском крае. Спортсмены из Дмитрова завоевали медали отличия: Иван Громов, Алена Макогонюк, Петр Броудо, Елизавета Осипова и Михаил Двинянинов — золотые, Екатерина Титова и Максим Казаков — серебряные, а Софья Шакирова, Дарья Горбатова и Илья Добряков — бронзовые.
«Спортивные достижения команды „Дмитров М.Б.М.“ в очередной раз подтверждают высокий уровень подготовки наших спортсменов. Мы будем продолжать поддерживать и развивать спорт в Дмитровском округе, чтобы создавать условия для новых побед», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.
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