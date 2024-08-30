Юные лобненцы стали призерами всероссийского фестиваля лоскутной моды

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В номинации «Театр Моды» воспитанники Дворца творчества «Планета талантов» городского округа Лобня завоевали диплом II степени. III Всероссийский фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили» прошел в Рязани.

На творческом состязании ребята представили собственную коллекцию одежды «Красно-бело-черное». Работы лобнинцев высоко оценило жюри: они стали дипломантами II степени в номинации «Театр Моды». Занятия по дизайну у школьников ведет педагог Марина Назарова.

Отметим, в городском округе Лобня работают бесплатные секции и кружки разного направления. Их открыли на базе учреждений культуры и общеобразовательных школ.

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