Юные любители литературы выступили на конкурсе «Живая классика» в Серпухове

Центр внешкольной работы принял на своей сцене муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году мероприятие привлекло более сорока увлеченных литературой школьников из различных образовательных учреждений округа.

По словам жюри, юные артисты из 5-11-х классов продемонстрировали не только прекрасное владение русским языком, но и глубокое понимание смысла и настроения выбранных ими отрывков из прозаических произведений. Они читали наизусть фрагменты из любимых книг. Литературный диапазон выступлений охватил произведения разных эпох и стилей: от классических текстов XVIII века до современной прозы XXI столетия.

Особенностью нынешнего года стало нововведение в системе проведения конкурса — все участники выступали в единой возрастной категории.

По результатам выступлений жюри определит трех самых талантливых и артистичных чтецов, которые получат право представлять Серпухов на региональном этапе конкурса. Там им предстоит побороться за возможность выйти в финал Всероссийского соревнования.