Юные лесоводы из Коломны победили на областном конкурсе походов и экспедиций

В Подмосковье наградили победителей «Областного конкурса туристских походов и экспедиций учеников образовательных организаций региона». Школьники из лесничества «Сосновый бор» Емельяновской СОШ в Коломне представили свою работу в номинации «Поход выходного дня — творческий формат».
В презентации они рассказали о своем увлекательном путешествии. Жюри высоко оценило их труд, и команда завоевала второе место в своей категории.
В походе ребята занимались научными исследованиями. Они измеряли высоту деревьев с использованием подручных средств, определяли их возраст и изучали лесную карту.
«Наш маршрут составил около 10 километров: от села Полурядинки через Мартьяновский овраг к правому берегу реки Оки и обратно. В процессе нашего путешествия мы учились и весело проводили время на привале. Это очень сплотило нашу команду, и мы испытали множество положительных эмоций и получили бесценный опыт», — рассказала помощник участкового лесничего Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Наталья Абиркина.
Коммунальщики Балашихи промыли 1920 метров канализационных сетей на этой неделе
Машина сгорела на парковке многоэтажного дома в Москве
Лавров и Байрамов подтвердили договоренности РФ и Азербайджана по ЧП в Актау
«Газпром» прекратит снабжать газом Молдавию
Прокуратура предостерегла двух глав духовных управлений мусульман за фетву о многоженстве
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте