Юные лесоводы из Коломны победили на областном конкурсе походов и экспедиций

В Подмосковье наградили победителей «Областного конкурса туристских походов и экспедиций учеников образовательных организаций региона». Школьники из лесничества «Сосновый бор» Емельяновской СОШ в Коломне представили свою работу в номинации «Поход выходного дня — творческий формат».

В презентации они рассказали о своем увлекательном путешествии. Жюри высоко оценило их труд, и команда завоевала второе место в своей категории.



В походе ребята занимались научными исследованиями. Они измеряли высоту деревьев с использованием подручных средств, определяли их возраст и изучали лесную карту.

«Наш маршрут составил около 10 километров: от села Полурядинки через Мартьяновский овраг к правому берегу реки Оки и обратно. В процессе нашего путешествия мы учились и весело проводили время на привале. Это очень сплотило нашу команду, и мы испытали множество положительных эмоций и получили бесценный опыт», — рассказала помощник участкового лесничего Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Наталья Абиркина.