Юные лесничие Подмосковья побывали на арт-уроках на ВДНХ

Комитет лесного хозяйства Московской области совместно с первым в России фиджитал арт-пространством Futurione запустил новую просветительскую программу «Экологические арт-уроки» для участников движения «Школьное лесничество». Первое занятие прошло 13 ноября на ВДНХ. Проект стартовал при участии председателя комитета Алексея Ларькина и основателя Futurione Ивана Швайкова.

Более 60 школьников из разных районов Подмосковья познакомились с интерактивным арт-пространством, где с помощью современных технологий рассказывают о природе и экологии. Для ребят провели экскурсии по пяти залам Futurione, где они участвовали в тематических активностях: рисовали «светом» в зале «Расширение», оставляли экологические послания в зале «Воображение» и на мастер-классе узнали, как специалисты ухаживают за тремя тысячами живых орхидей в зале «Смысл».

Алексей Ларькин отметил, что такие занятия будут проходить не только на площадке арт-пространства, но и в формате выездных мероприятий в лесничествах. Он поблагодарил Futurione за поддержку инициативы.

Иван Швайков подчеркнул, что тема сохранения природы важна для команды проекта, которая стремится создавать искусство будущего. Напомним, сегодня в Подмосковье работает 178 школьных лесничеств, в которых занимаются более трех тысяч подростков. С 2013 года для ребят провели свыше 14,5 тысячи образовательных мероприятий.