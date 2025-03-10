Юные лесничие из Подмосковья выиграли две медали на чемпионате по профмастерству

В Вологодской области прошел региональный этап чемпионата «Профессионалы-2025» среди юниоров. Участники из школьного лесничества «Зеленый патруль» Волоколамского муниципального округа выиграли две медали.

Артем Гудков и Рамиль Аллахвердиев из Подмосковья заняли первое и третье место соответственно.

«В чемпионате „Профессионалы“ наши ребята участвовали впервые, и нам, как наставникам, такой формат видится интересным и перспективным. Надеемся, что юниорские соревнования по лесному направлению будут проводиться и в Московской области», — отметил ведущий инженер «Мособллеса» Владимир Захаров.

В течение двух дней участники чемпионата узнали тонкости профессий лесного пожарного, энтомолога, лесопатолога, орнитолога, таксатора и других.