Юные казаки в Богородском округе успешно выполнили нормативы ГТО

В Богородском округе юные казаки из Центра образования № 21 ХКО «Перовское» продемонстрировали свою физическую подготовку, сдав нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие прошло на стадионе школы олимпийского резерва «Знамя».
В программе состязаний были бег на дистанцию в один километр, спринт на 30 метров и челночный бег. Вместе с учениками в испытаниях приняли участие и их преподаватели, классный руководитель казачьего класса и учитель физической культуры которые также являются заместителями атамана по образованию и патриотическому воспитанию молодежи. Это создало дух товарищества и единства между молодежью и педагогами.
Все участники показали отличные результаты, успешно справившись с испытаниями, которые были тщательно оценены судьями. Казачата еще раз подтвердили свою физическую готовность и стремление к активному образу жизни, что подчеркивает важность воспитания патриотизма и ответственности в молодежной среде.
Московских водителей предупредили о сильном ветре и грозе
Ради хайпа: школьники из Волгодонска кинули зигу на фоне Знамени Победы
Детский лагерь «Осетр» в Зарайске капитально отремонтируют к концу июня
Субботник ко Дню эколога прошел на берегу ручья Поныри в Щелкове
Тайную комнату с секретными документами нашли в штаб-квартире ФБР
Дети массово отравились в омском лагере «Орленок»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте