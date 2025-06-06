Юные казаки в Богородском округе успешно выполнили нормативы ГТО

В Богородском округе юные казаки из Центра образования № 21 ХКО «Перовское» продемонстрировали свою физическую подготовку, сдав нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие прошло на стадионе школы олимпийского резерва «Знамя».

В программе состязаний были бег на дистанцию в один километр, спринт на 30 метров и челночный бег. Вместе с учениками в испытаниях приняли участие и их преподаватели, классный руководитель казачьего класса и учитель физической культуры которые также являются заместителями атамана по образованию и патриотическому воспитанию молодежи. Это создало дух товарищества и единства между молодежью и педагогами.

Все участники показали отличные результаты, успешно справившись с испытаниями, которые были тщательно оценены судьями. Казачата еще раз подтвердили свою физическую готовность и стремление к активному образу жизни, что подчеркивает важность воспитания патриотизма и ответственности в молодежной среде.