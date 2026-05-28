Юные каратисты из Ликино-Дулева готовятся к учебным сборам

Воспитанники секции карате Mitsuden спорткомплекса «Сокол» в Ликино-Дулеве готовятся к поездке в Краснодарский край. Там, на расположенной в горах базе, пройдут учебные сборы с тренерами Московской федерации карате.

Юные спортсмены из Орехово-Зуевского округа уже имеют высокий уровень подготовки и готовы конкурировать с соперниками. Трое из них завоевали призовые места на Международном турнире Moscow Cup по карате киокусинкай, где участвовали более 1700 спортсменов из разных стран.

Матвей Банков второй год подряд стал чемпионом турнира. Он провел четыре напряженных боя, в том числе с действующим чемпионом Белоруссии и мира, а в финале встретился с серебряным призером международных соревнований.

Прасковья Кулькова улучшила свой прошлогодний результат, завоевав серебряную медаль. Богдан Рыжов, не попавший в призеры в прошлом году, в этот раз также завоевал серебро.

Ребята занимаются в секции карате около четырех лет. Как они рассказали, все это для того, чтобы быть способными за себя постоять и не «сидеть в телефоне». Им нравятся тренировки, которые проводит Кирилл Шмаков. По его словам, дисциплина и постоянные занятия позволили юным спортсменам добиться высоких результатов.