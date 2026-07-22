Юные исследователи из Волоколамска узнали, как солнце помогает деревьям расти

Вместе с сотрудниками Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес» ребята погрузились в мир природы. Им рассказали, как устроен лес, кто в нем живет и как растения и животные приспосабливаются к родной экосистеме.

Особенно интересным для детей оказался «урок света». Старший участковый лесничий Юлия Богомазова рассказала, как солнце влияет на жизнь деревьев. Она объяснила, что солнечные лучи не просто согревают, но и управляют ростом, цветением и формой кроны.