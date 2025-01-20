Юные инженеры представили свои изобретения на выставке в Реутове

В детском технопарке «Изобретариум» городского округа Реутов прошла выставка изобретений. Юные разработчики, инженеры и конструкторы представили свои работы научному совету города.

Выставку приурочили ко Дню детских изобретений. Ежегодно праздник отмечают в России 17 января. По словам директора «Изобретариума» Натальи Кивы, разработки представили ребята, которые занимают призовые места на всероссийских международных конкурсах и уже привлекают к своим проектам инвесторов.

«Я бы не назвала эти изобретения детскими, ведь они однозначно меняют мир к лучшему. В нашем центре они учатся фантазировать, расширять рамки сознания, мыслить нестандартно», — добавила она.

Гости мероприятия увидели около 20 уникальных разработок: визуальная адаптация нейросети, многофункциональный захват для ключей для людей с ограниченными возможностями здоровья, разработанные с помощью 3D-принтера открытки для слепых и другое. Юные конструкторы отметили, что сейчас нет аналогов их изобретениям.

«Сегодня мы увидели достаточно серьезных проектов. Надеемся, что и дальше наши ребята будут прославлять Реутов своими изобретениями», — отметила заместитель главы Реутова Ольга Репина.

Детский технопарк «Изобретариум» продолжает готовить начинающих разработчиков и конструкторов. Ребята становятся студентами ведущих вузов России. Наталья Кива рассказала, что в будущем технопарк планирует добиться для своих воспитанников льгот при поступлении.