Юные инженеры из Дмитрова стали призерами всероссийского конкурса

В число лучших юных изобретателей страны вошли ученики Инженерной школы Дмитрова Лука Кригер и Артем Лаптев. Они показали высокие результаты на престижном всероссийском конкурсе «Шустрик» («Школьник, умеющий строить инновационные конструкции»).

Конкурсанты должны были разработать систему контроля воздушного пространства в сложных локациях, где традиционные методы мониторинга малоэффективны. Резиденты Центра молодежного инновационного творчества «Генезис» из Дмитрова отлично справились с заданием, удивив жюри технической изобретательностью и нестандартным подходом.

Лука Кригер и Артем Лаптев не только сами увлекаются инженерным творчеством, но и охотно делятся своими знаниями с младшими воспитанниками центра «Генезис», помогая им осваивать азы конструирования и робототехники.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что в муниципалитете растут талантливые, целеустремленные ребята, способные решать самые сложные задачи. «Победа во всероссийском конкурсе доказывает, что наши дети не просто осваивают современные технологии, но и учатся применять их для реальных задач. Это важный шаг в развитии инновационного потенциала региона», — подчеркнул Михаил Шувалов.