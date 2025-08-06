Юные инженеры из Балашихи выступят на чемпионате Ростеха
Пять воспитанников детского технопарка «Кванториум» из Балашихи под руководством педагога Вячеслава Добромыслова стали участниками четвертого чемпионата «Время первых», организованного государственной корпорацией Ростех. Эти юные инженеры будут представлять Московскую область в компетенции «Программно-проектное управление», демонстрируя свои навыки и знания в области высоких технологий.
Чемпионат «Время первых» — это уникальная платформа для развития талантов, ориентированная на молодежь, студентов и школьников старше 14 лет. В этом году в соревнованиях участвуют представители из 89 регионов России, что подчеркивает широкий охват и значимость мероприятия. Чемпионат направлен на выявление и поддержку одаренных молодых специалистов в области инженерных дисциплин и высоких технологий.
Одной из главных особенностей соревнований является акцент на практические навыки, которые максимально приближены к условиям современного производства. В 2025 году конкурс охватывают 22 ключевые компетенции, включая такие направления, как авиастроение, станкостроение, кибербезопасность и многие другие, актуальные для развития отечественной промышленности.
Соревнования юниорского направления проводятся при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Института развития профессионального образования, который является оператором всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы».