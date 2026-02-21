Юные инспекторы движения поздравили химчан с 23 Февраля

В преддверии Дня защитника Отечества в Химках прошла праздничная акция. Юные инспекторы движения вместе с сотрудниками ДПС вышли на оживленную магистраль — улицу Кирова, чтобы поздравить водителей с наступающим праздником.

Вместо проверки документов автомобилистам напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно в праздничные дни, и вручали тематические памятки. Главный подарок для водителей подготовили дети. Ребята из отряда ЮИД подарили автомобилистам пряники и поздравительные открытки, сделанные своими руками. Теплые пожелания и искренние улыбки школьников создали праздничное настроение на дорогах Химок.

Не остались без внимания и водители общественного транспорта. ЮИДовцы поздравили работников автобусного парка, которые ежедневно отвечают за безопасность пассажиров. Им также вручили памятки, детские открытки и пряники.

Такие акции не только поднимают настроение, но и служат напоминанием о том, что безопасность на дороге зависит от каждого из нас.

Текст, фото и видео: Максим Сафронов.