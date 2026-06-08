Юные инспекторы движения напомнили школьникам Наро-Фоминска о ПДД

Четвертого июня в летнем лагере школы № 4 прошел день, посвященный безопасности на дороге. Участники школьного отряда «Светофор» вместе с активистами «Движения первых» напомнили ребятам о правилах дорожного движения.

Участники школьного отряда юных инспекторов движения «Светофор» рассказали о главных правилах безопасности, вместе со школьниками разобрали дорожные ситуации, вспомнили, как правильно вести себя пешеходам, учились выбирать безопасные маршруты и участвовали в интерактивных играх.

Активисты «Движения первых» провели командную игру по правилам дорожного движения. Воспитанники школьного лагеря отвечали на вопросы, выполняли задания и вместе искали верные решения в различных дорожных ситуациях. Такие знания обязательно пригодятся школьникам в реальной жизни на дорогах муниципалитета. Отличный способ запомнить правила — это применить их на практике в игровой форме.​​