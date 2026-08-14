Юные инспекторы движения из Балашихи примут участие в международном слете

В казахстанском Костанае начался международный слет юных инспекторов дорожного движения имени Газиза Байтасова, собравший под своим крылом талантливых и целеустремленных ребят со всех уголков СНГ. В этом году в соревнованиях участвуют 26 делегаций, среди которых 20 команд из различных городов и областей Казахстана, а также представители России, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана и Киргизии.

Одной из команд, представляющих Россию на этом престижном мероприятии, стал «Дорожный дозор» из школы № 30 Балашихи. Юные инспекторы дорожного движения готовились к слету с большим энтузиазмом и желанием продемонстрировать свои знания и навыки в области безопасности на дорогах.

В рамках слета участники будут соревноваться в различных конкурсах, направленных на проверку их знаний правил дорожного движения и умений безопасного поведения на дороге. В числе запланированных мероприятий — конкурсы «Фигурное движение велосипеда», «Вождение велосипеда в автогородке», «Знатоки ПДД», «Открытая перемена», «Лучший пропагандист дорожной безопасности» и «Юный регулировщик». Эти испытания не только проверят теоретические знания участников, но и позволят продемонстрировать практические навыки, которые так важны для обеспечения безопасности на дорогах.

Одной из самых трогательных традиций слета станет создание капсулы времени. Участники напишут письма на память, в которых поделятся своими впечатлениями и пожеланиями для будущих поколений юных инспекторов. Эта инициатива не только символизирует преемственность поколений, но и вдохновляет молодых людей быть ответственными и заботиться о безопасности на дорогах.