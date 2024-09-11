Юные художницы из Лобни стали призерами творческого конкурса в Федоскине

Воспитанницы Дворца творчества «Планета талантов» в Лобне успешно выступили на художественном конкурсе «Лукутинский пленэр» в Федоскине. Две девушки заняли 3-е место в различных номинациях.

Десятый юбилейный художественный конкурс прошел в Музее народных художественных промыслов в Федоскине. Его приурочили ко дню рождения мастера лаковой миниатюры Николая Лукутина. Участие в нем приняли студенты, воспитанники творческих кружков и студий. Српеди них были ученицы объединений «Юный художник», «Волшебная кисть» и «Батик» из Дворца творчества «Планета талантов» в Лобне.

Жюри выбрало победителей в разных номинациях. Так, дипломы за 3-е место получили две художницы их Лобни.

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