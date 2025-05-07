Юные художницы из Чехова стали призерами всероссийского культурного проекта

В столице Российской Федерации состоялось торжественное награждение призеров Всероссийского межрегиональный социокультурный проекта с международным участием «Во имя жизни», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсном отборе отметили картины юных художниц из Чехова.

Всего в номинации «Изобразительное искусство» отобрали 168 работ. В финал от муниципального округа Чехов вышли три воспитанницы местной детской школы искусств: Ева Лиганова, Элина Обидина и Софья Пименова. Беспристрастную оценку работам давали преподаватели художественно-графического факультета. По итогам конкурсного состязания Ева Лиганова и Элина Обидина стали обладательницами дипломов, а Софья Пименова получила поощрительный приз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.