Юные художницы из Богородского округа победили на областном конкурсе

Московский областной академический очный конкурс станковой композиции традиционно собрал лучших художников со всего Подмосковья. Воспитанники Ногинской детской художественной школы заняли второе и третье место.

Мероприятие проходило на базе факультета Изобразительного искусства и народных ремесел Государственного университета просвещения в городе Мытищи.

В этом году 89 молодых талантов из 37 школ искусств Московской области тренировали свои навыки в области создания грамотной композиции и художественного образа. Ведь именно на эти аспекты обращает пристальное внимание жюри конкурса.

Среди участников были и воспитанники Ногинской детской художественной школы. Педагоги отметили высокий уровень работ участников конкурса из Богородского округа — Алисы Баздаревой, Дарьи Крючковой и Софии Смирновой.

В итоге, в средней возрастной категории Алиса Баздарева заняла третье место. А в старшей возрастной категории Дарья Крючкова завоевала второе место.