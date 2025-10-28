Юные художники Серебряных прудов приняли участие в международном конкурсе

Юные художники из Серебряных Прудов приняли участие в региональном этапе Международного конкурса «Красота Божьего мира». Их работы будут представлять Коломенскую епархию на заключительном, всероссийском этапе конкурса.

На региональном этапе конкурса, прошедшем в Коломенской епархии, сразу два воспитанника образовательных учреждений округа удостоились призовых мест. Теперь их работы, прошедшие строгий отбор, отправятся в Москву, где будут оцениваться экспертами в области искусства. Первое место получила работа «Красота зимней природы», автором которой является Денис Подобаев, ученик Серебряно-Прудской средней школы имени Чуйкова.

Второе место на региональном этапе конкурса заняла Анастасия Кудряшова из Дома детского творчества, представившая композицию «Ангел хранит все живое».

«Под руководством педагога Екатерины Мироновой Анастасия смогла раскрыть важную тему, создав образ ангела-хранителя, оберегающего все живое на земле. Ее работа, полная доброты и света, не оставила равнодушным никого из членов жюри. Обе работы юных художников из Серебряных Прудов были отмечены жюри за духовную глубину, художественное мастерство и искренность», — сообщили в администрации округа.