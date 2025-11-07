Юные художники из Жуковского стали лауреатами выставки «Воскресенская радуга»

Ученики художественного отделения Жуковской детской школы искусств № 1 приняли участие в Московской областной выставке-конкурсе «Воскресенская радуга». По итогам конкурса их работы были отмечены и удостоены высоких званий лауреатов.

В этом году тема конкурса — «Моя Россия». На суд жюри было представлено более 400 творческих работ, созданных детьми из 64 школ искусств и художественных школ Подмосковья. Жуковский на конкурсе представляли пятеро юных художников.

«Высокие результаты показали Александра Цымбал, занявшая первое место в номинации „Графика“, Злата Бочарова и София Митина, которые завоевали вторые места в категории „Декоративная живопись“, а Камилат Цаххаева получила третье место в номинации „Станковая композиция“. Алина Нестерова одержала успех сразу в двух направлениях, став второй в номинациях „Роспись по дереву“ и „Художественная керамика“», — сообщили организаторы.