Юные художники из Пушкино написали картины на творческом конкурсе в Мытищах

Организатором выступило Министерство культуры и туризма Московской области, а тема мероприятия была приурочена к знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«На конкурс съехались участники в возрасте от девяти до 17 лет, готовые показать свое мастерство в рисовании на значимую для всей страны тему. Местом проведения стала детская художественная школа в Мытищах», — сообщили в администрации округа.

Участникам было предложено создать художественное произведение, посвященное Великой Победе. Работа над картинами велась с использованием графических или живописных материалов на ограниченном формате — А3 для графики и А2 для живописи. На выполнение задания отводилось три часа, что, по словам организаторов, потребовало от юных художников не только таланта, но и высокой скорости работы, умения четко организовать свое время и сконцентрироваться на творческом процессе.