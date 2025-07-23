Юные художники из Орехово-Зуева стали призерами всероссийских конкурсов

Группа юных художников из Детской школы искусств имени Якова Флиера в Орехово-Зуеве вместе с наставниками приняла участие в масштабном проекте Всероссийского союза педагогов-художников «На острове Буяне», который проходил в Казани. Ребята посетили мастер-классы, где смогли углубить свои знания и развить творческие способности.

Кроме того, участники познакомились с культурными достопримечательностями города: художественной галереей Хазинэ, историческим чудо-градом Свияжск, Раифским монастырем и другими уникальными местами, что обогатило их художественный и культурный опыт.

Особенно впечатляющим стал результат участия в двух очных всероссийских конкурсах, где юные таланты завоевали 17 призовых мест, подтвердив высокий уровень мастерства и творческой подготовки.