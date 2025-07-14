Юные художники из Богородского округа победили на международном пленэр-конкурсе

В Калининградской области прошел международный пленэр-конкурс, собравший юных художников из различных регионов страны. Мероприятие организовали ведущие культурные учреждения, включая Международный союз педагогов-художников и Калининградский областной музей изобразительных искусств.

Конкурс собрал 120 участников, которые выполняли творческие задания на месте. Учащиеся Ногинской детской художественной школы в составе четырех студентов и двух преподавателей стали абсолютными победителями, завоевав все восемь наград в двух программах.

Церемония награждения прошла в Новой Третьяковской Галерее, где участники также посетили мастер-классы от Школы креативных индустрий. В рамках программы они смогли ознакомиться с архитектурными особенностями Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного.

В Ногинск делегация привезла дипломы и грамоты. Участники отметили, что Калининград покорил их с первых минут очарованием и красивыми старыми улочками.