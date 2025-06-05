Юные художники из Богородского округа победили на международном конкурсе

Церемония награждения победителей Международного конкурса «Через искусство к жизни» прошла в День защиты детей в Москве. Двое юных художников из Богородского округа также были отмечены наградами.

Темой конкурса в этом году выбрали «Героев нашего времени». И жюри предстояло сделать непростой выбор, ведь участники прислали более семи тысяч рисунков.

Показывали свой талант юные художники не только со всех регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Болгарии. В итоге работы 232 победителей вошли в экспозицию выставки.

Призерами стали и воспитанников Ногинской детской художественной школы. Учащаяся Алиса Баздарева представила станковую композицию «Православная церковь в годы Великой Отечественной войны». Ярослав Толкач выступил с композицией «Все у нас получится!». Техника исполнения и творческий замысел были высоко оценены экспертной комиссией.

Победители конкурса вошли в базу фонда «Таланты и успех» и получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения