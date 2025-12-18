Юные художники из 10 округов Подмосковья стали лауреатами семейного конкурса

Яркое завершение всероссийского семейного конкурса «Мама, почитай мне, а я нарисую» состоялось 12 декабря. Лауреатами стали участники из Подмосковья.

Награждение победителей прошло в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра России, где собрались более 350 конкурсантов со всей страны.

В фойе организовали выставку работ участников. Торжественную церемонию вели прима-балерина Элеонора Севенард и премьер Денис Родькин.

Среди отмеченных наградой лауреатов были представители десятков регионов, включая жителей Московской области. Высокие результаты продемонстрировали юные художники из Балашихи, Домодедова, Краснозаводска, Фрязина, Электростали, Зайцева, Дрезны, Химок, Орехово-Зуева, Павловского Посада и Солнечногорска.

Организаторы подчеркнули значительный вклад регионов и глав муниципалитетов в поддержку семейного чтения и ценностей в рамках программы «Десятилетие детства в России».

Конкурс направлен на создание у детей нравственного «внутреннего фильтра», основанного на доброте, порядочности и любви к Родине через чтение книг и творчество. Эти задачи соответствуют государственным программам, национальному проекту «Образование» и указам президента РФ о развитии страны до 2030 года.

Поддержку проекту оказали три творческих коллектива, а в церемонии награждения приняли участие почетные гости, среди которых начальник управления продюсерской деятельности Большого театра Сергей Данильян, художественный руководитель Детского духового оркестра имени Васильева Артем Проскуров, президент благотворительных фондов Марина Волкова и другие.

Конкурс, который успешно проводят уже третий год, продолжает работу с новыми темами каждые три месяца.