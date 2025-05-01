Юные хоккеисты побывали на экскурсии в музее Можайского культурного центра

Для воспитанников Дворца спорта «Багратион» организовали патриотический проект «Без прошлого — нет будущего». Юные хоккеисты узнали об истории округа на экскурсии в выставочном отделе Можайского культурно-досугового центра.

«Я убежден, что ребята, которые отстаивают честь нашего округа на региональных и федеральных соревнованиях и приумножают его славу, должны хорошо знать родную историю. В преддверии 80-летней годовщины 9 Мая необходимо понимать, какой подвиг совершил наш народ и какой ценой досталась Победа. Именно поэтому мы с командой дворца спорта придумали и притворяем в жизнь такую акцию — „Без прошлого — нет будущего“. Посещение экскурсий дает нашим спортсменам новые знания и заряд эмоций для дальнейших спортивных успехов», — прокомментировал Семен Долгачев.

На экскурсии побывала хоккейная команда «Драгуны» 2016 года рождения. Ребята посетили две экспозиции: «Город-воин, город-крепость, город-святыня» и «Чтобы помнили». Их встретил директор Дворца спорта «Багратион», муниципальный депутат Семен Долгачев.

Ребята увидели белокаменный макет Можайского кремля, узнали о событиях на Бородинском поле, внимательно изучили экспонаты времен обороны Москвы и освобождения Можайска в 1941–1942 годах, а также рассмотрели Меч Победы. Экскурсоводы рассказали об оружии, показали личные вещи солдат и офицеров. Большинство экспонатов были найдены во время поисковых экспедиций «Вахта памяти».

Подобные экскурсии уже посетили футбольные, баскетбольные и хоккейные команды. Организаторы проводят их два раза в неделю по специально составленному графику. Они отметили, что духовное воспитание также важно, как и физическое.