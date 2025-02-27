Юные хоккеисты из Жуковского победили в финале турнира «Золотая шайба»

В Волгоградской области завершились Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей 2012–2013 годов рождения, дивизион «Центральный». Команда спортивной школы «Центр спорта „Метеор“» из Жуковского в упорной борьбе обыграла соперников из Воронежской области со счетом 6:5 и заняла первое место в турнирной таблице третьего этапа соревнований.

Эта долгожданная победа принесла жуковским хоккеистам путевку в суперфинал, который пройдет с 14 по 19 мая в городе Химки Московской области. На престижном турнире соберутся сильнейшие юные команды России, чтобы побороться за главный трофей.

Тренером команды «Метеор» является Артем Рыбин, который отметил высокий уровень подготовки своих подопечных и их стремление к победе.

«Ребята показали настоящий характер и командный дух. Мы гордимся этим результатом и готовы к новым вызовам в суперфинале», — подчеркнул Рыбин.

Победа команды из Жуковского стала ярким примером упорства и таланта юных спортсменов. Теперь болельщики с нетерпением ждут выступления своих любимцев в суперфинале, где они вновь смогут проявить себя на высшем уровне.