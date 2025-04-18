Юные хоккеисты из Воскресенска стали победителями областного Кубка Каменского

Команды из нескольких муниципалитетов Подмосковья приняли участие в Кубке Каменского, который состоялся в ледовом дворце спорта «Химик». Лучшей стала сборная из Воскресенска.

За победу поборолись хоккеисты из Воскресенска, Можайска, Балашихи, Электростали, Мытищ и Домодедова. Победителем турнира стала команда клуба «Химик».

Серебро забрали ребята из «Хоккейной академии Фетисова» из Домодедова. Третье место заняли спортсмены из Балашихи.

«Сегодня, в день рождения Валерия Викторовича, состоялось торжественная церемония награждения победителей Кубка Каменского. Уверен, что это лучший подарок от юных спортсменов легенде хоккея! Благодарю за поддержку, развитие и спортивное воспитание молодежи и неоценимый вклад в развитие подмосковного хоккея!» — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Отметим, что впервые Кубок Каменского провели в Воскресенске в 2012 году.