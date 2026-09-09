Юные хоккеисты из Подмосковья обыграли столичную команду в стартовой игре сезона

Стартовый хоккейный поединок сезона на площадке «Арена Балашиха» завершился победой местной команды «Красная Машина Юниор». Спортсмены начали встречу с «Крыльями Советов» из Москвы с забитой шайбы, однако затем позволили оппоненту перехватить инициативу и выйти вперед, сообщили в пресс-службе коллектива.

В заключительной трети матча спортсмены из Балашихи смогли переломить ход борьбы. Встреча завершилась со счетом 6:4.

Голы хоккеисты забивали как в равных составах, так и при численном преимуществе. Команда также сумела отличиться, оставшись в меньшинстве, а итоговую точку поставили в пустые ворота соперника.

Ключевой фигурой поединка стал Семен Кузнецов, заработавший три результативных балла (два гола и один пас). Кирилл Слободчиков дважды ассистировал партнерам, оформив дубль по передачам, а капитан Александр Вдовцов пополнил актив двумя очками (гол и передача).

Команда поблагодарила болельщиков за поддержку.