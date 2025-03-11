Юные хоккеисты из Можайска выиграли в матче первенства Подмосковья

В очередной игре областного турнира команда «Драгуны» одержала победу над хозяевами поля из воскресенского хоккейного клуба «Химик». Матч закончился со счетом 5:4.

С первых минут девятилетние можайские спортсмены завладели инициативой на ледовом поле, показав слаженную командную игру. В результате напряженной борьбы удалось вырвать победу с преимуществом в одну шайбу.

Авторами голов в ворота соперников стали Макар Яковлев, Олег Федоров и Макар Селюков, а Захар Соколов оформил дубль. Лучшим игроком матча по версии команды стал вратарь Лука Шевцов, выступающий под номером 33.

Хоккеисты «Драгунов» также получили персональные наградные браслеты за личный вклад в победу команды. Макару Яковлеву достался подарок с надписью «Играю в пас», Дмитрию Аладову — «За волю к победе», Тихону Климову — «Надежда», Александру Халуеву — «Никогда не сдавайся», а Леониду Хобову — «Гроза на льду».