Юные хоккеисты из Балашихи выиграли Кубок Валерия Каменского
Хоккеисты команды «Балашиха» стали победителями Кубка олимпийского чемпиона Валерия Каменского 2026 года среди команд, составленных из игроков 2017 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В борьбе за лидерство сошлись команды из Балашихи и Мытищ, каждая из которых к финальному матчу подошла с четырьмя победами в активе. Судьба золотых медалей решилась в очной встрече, где первые уверенно обыграли соперников со счетом 8:1.
Бронзовые награды достались хозяевам соревнований — воскресенскому «Химику».
Всего в турнире приняли участие шесть сильнейших детских коллективов Подмосковья, представляющих ведущие хоккейные школы региона: «Химик» из Воскресенска, «Академия Атлант» из Мытищ, «Балашиха», «Академия Петрова» из Красногорска, «Витязь» из Подольска и «Хоккейная академия Фетисова» из Домодедова.
Соревнования проходили по круговой системе сразу на двух площадках — в ледовом дворце спорта «Химик» и на арене имени Валерия Каменского.
Финалом турнира стала торжественная церемония награждения, в которой приняли участие известные представители отечественного хоккея, среди них олимпийские чемпионы и чемпионы мира Александр Черных и сам Валерий Каменский, являющийся обладателем Кубка Стэнли и многократным призером международных первенств.
По итогам соревнований определили лучших игроков турнира. Практически все индивидуальные награды забрали представители команды-победителя: лучшим вратарем признали Никиту Бахтеева, лучшим нападающим — Александра Круженкова, лучшим бомбардиром — Владислава Чепрасова, а титул сильнейшего защитника получил Данис Агишев.
Победителям и призерам вручили памятные подарки, индивидуальные призы, а также комплекты хоккейной экипировки от Федерации хоккея Московской области.
Турнир проходил в Воскресенске с 13 по 15 апреля в рамках государственной программы «Спорт России».